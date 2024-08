Thiago Maia sente e vira dúvida no Internacional para duelo contra Juventude

Volante foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo no empate com o Cruzeiro, no Mineirão e será avaliado pela DM do Colorado Crédito: Jogada 10

O volante Thiago Maia sofreu um problema no joelho direito e será avaliado pelo Internacional antes do duelo contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Ele levou uma pancada no empate contra o Cruzeiro, no Mineirão. Thiago Maia, aliás, caiu de mau jeito e virou a perna após pular e sofrer um toque por trás de Kaio Jorge, do Cruzeiro. Ele foi atendido ainda em campo e saiu para a entrada de Rômulo, aos 17 minutos do segundo tempo.