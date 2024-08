São Paulo x Grêmio, Brasileiro feminino, AO VIVO, com a Voz do esporte, às 14h

Jogo pelas quartas de final do Brasileirão feminino. São Paulo tem a vantagem do empata para avançar à semi

São Paulo e Grêmio jogam nesta quinta-feira (29/8), às 14h45 (de Brasília), no Canindé, pela volta das quartas de final do Brasileirão Feminino. O Tricolor Paulista venceu o duelo de ida, no Rio Grande do Sul, por 2 a 1. Assim, joga pelo empate para avançar a semifinal. Já as Gurias Tricolor precisam vencer por dois gols de diferença para se classificar ou por um tento para levar a partida para as penalidades máximas. A Voz do Esporte transmite este jogo a partir das 14h (de Brasília), com seu tradicional esquenta. A narração é de Romão Martinechi.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Este duelo também conta com os comentários de João Miguel Lotufo e as reportagens de Christopher Henrique. Nâo deixe de conferir a cobertura da Voz do Esporte para este duelo decisivo pelo Brasileirão feminino.