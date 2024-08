São Paulo empata com Grêmio e avança à semifinal do Brasileirão Feminino

Time paulista venceu o primeiro confronto por 2 a 1, fora de casa, e administrou a vantagem do empate no Canindé

O São Paulo empatou com Grêmio por 0 a 0 e avançou para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida aconteceu na tarde desta quinta-feira (29), no Canindé. No jogo de ida, o São Paulo venceu a partida por 2 a 1, no Centenário.

No primeiro tempo do confronto, as equipes erraram muito e criaram poucas chances. Precisando da vitória, o time gaúcho ficou mais com a bola e tentou chegar ao ataque, mas sem sucesso. As donas da casa, com vantagem na decisão, jogou no contra-ataque e quase abriu o placar.

