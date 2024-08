Real Madrid tropeça e fica no empate com o Las Palmas pela La Liga

O Real Madrid não teve uma boa atuação e ficou apenas no empate, por 1 a 1, com o Las Palmas, pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol, nas Ilhas Canárias. Moleiro abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Vini Jr descontou, de pênalti, na etapa final. Assim, com o resultado, os comandados de Carlo Ancelotti ficam com 5 pontos, na 5ª colocação, enquanto os donos da casa têm 2 pontos, na 17ª posição.

Na próxima rodada da La Liga, o Las Palmas visita o Alavés, no Mendizorrotza, domingo (1), às 12h (de Brasília). A equipe merengue, por sua vez, recebe o Betis, no Santiago Bernabéu, no mesmo dia, porém às 16h30 (de Brasília).