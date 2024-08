Preocupação! Michael e De la Cruz chegam ao Rio mancando após vitória do Flamengo

O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro após a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E a preocupação dos torcedores veio junto com a delegação no voo de Salvador e surgiu no saguão do aeroporto do Galeão. Michael e De la Cruz, que deixaram o gramado com dores no músculo posterior da coxa direita, apareceram mancando e preocupam para as próximas semanas.

O time do Flamengo tinha chegada prevista à capital fluminense às 14h25 (de Brasília), porém um problema no voo original fez os jogadores e comissão técnica chegarem somente perto das 18h.