Palmeiras se aproxima de escolher nova patrocinadora máster

O Palmeiras deve tomar uma decisão em breve, sobre quais serão suas patrocinadoras em 2025. A Crefisa e Faculdade das Américas, detentoras do principal espaço na camisa alviverde, ainda não estão garantidas para a próxima temporada. Além disso, duas empresas manifestaram interesse pelo patrocínio máster do Verdão. Assim, uma mudança vem sendo cogitada dentro do clube.

Uma das empresas interessadas em ser a patrocinadora máster do Palmeiras foi a ”Esportes da Sorte”. A casa de apostas esportivas já estampa o principal espaço na camisa alviverde do time feminino e almeja fazer o mesmo com a equipe masculina. Contudo, acabou fechando com o Corinthians há algumas semanas. Assim, um possível novo acordo com o Verdão não deve mais acontecer.