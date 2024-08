Palmeiras registra ex-jogador do Barcelona no BID para reforçar sub-20

Nesta quinta-feira (29), o Palmeiras registrou Wesley Dual no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O atleta foi incorporado ao time sub-20 do clube com um contrato de dois anos. Filho de mãe brasileira, passou pela base do Barcelona e também pela seleção espanhola.

Na negociação entre as equipes, ficou decidido que o Verdão fica com 70% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Barça com 20% e o próprio atleta com 10%. A informação é do portal ‘ge’.

Wesley Dual sonha com a Seleção Brasileira

Apesar de já ter atuado pela seleção da Espanha sub-17, o jovem tem o sonho de defender a Amarelinha. Portanto, jogar no futebol brasileiro pode ser um bom caminho.