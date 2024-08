Otávio fala em ‘mudança drástica’ no Atlético e avalia: ‘Não tem favoritismo’

Atlético vence São Paulo, por 1 a 0, no MorumBis, e chega com vantagem na decisão que será na Arena MRV

O Atlético venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (28/8), no Morumbi, em uma partida das quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, o que chamou a atenção foi a mudança de postura do time alvinegro em campo.

De acordo com o volante Otávio, apesar do tempo limitado para treinamentos, os atletas precisaram se adaptar rapidamente às orientações do técnico Gabriel Milito.

“Precisamos ajustar a nossa postura de acordo com o que a situação do jogo exige. Mudanças táticas e muita comunicação foram essenciais. Um atleta de alto nível deve manter a concentração, e o que o Milito nos pede deve ser assimilado e executado da melhor forma possível. Precisávamos de uma performance sólida defensivamente para garantir um resultado positivo, e conseguimos isso”, explicou Otávio.