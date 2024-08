Novo reforço do Flamengo, Alcaraz desembarca no Rio

Clube busca regularização ainda nesta sexta-feira para que argentino possa entrar em campo no duelo do próximo domingo

Carlos Alcaraz, um dos reforços do Flamengo nesta janela de transferências, desembarcou no Rio de Janeiro no início da noite desta quinta-feira (29). O meio-campista argentino, que assinou com o Rubro-Negro até agosto de 2029, foi recepcionado por torcedores do time carioca.

“Estou muito contente de chegar no Flamengo, com vontade de jogar, de disputar posição. É uma mudança muito linda. Estou muito feliz de chegar no Flamengo”, disse o argentino.