Napoli anuncia a contratação do atacante Lukaku, ex-Chelsea

O Napoli, portanto, se antecipa a iminente saída de Osimhen, um dos destaques da campanha do título do Campeonato Italiano na temporada retrasada. O nigeriano tem uma uma proposta do Al-Ahli, com salários anuais em torno de €30 milhões (R$ 187 milhões) até 2029, mas também desperta o interesse do próprio Chelsea.

O atacante volta a trabalhar sob comando de Antonio Conte, técnico que o fez viver o auge na Inter de Milão. Nas temporadas 2019/20 e 2020/21, Lukaku fez 64 gols e 17 assistências em 95 partidas pelos nerazzurri.