Milito destaca entrega defensiva do Atlético: ‘Era para competir desta maneira’

Técnico vibra com vitória do Galo nos acréscimos, mas reforça força defensiva para superar o São Paulo: 'Controlamos bem a partida'

O Atlético derrotou o São Paulo por 1 a 0, no MorumBIS, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com isso, o Galo saiu em vantagem para o duelo de volta. Após a partida, o técnico Gabriel Milito analisou a estratégia imposta pelo Galo para sair com o triunfo e vantagem para a partida de volta.

“Sabíamos que jogaríamos contra uma equipe muito boa, que como mandante é muito forte. Decidimos jogar uma partida de muita neutralização contra o rival, e, a partir disso, recuperar a bola e atacar. A equipe fez um grande trabalho coletivamente e defensivamente. Não é fácil sustentar o São Paulo em seu campo, com jogadores decisivos”. Acho que controlamos bem a partida sem bola”, afirmou o treinador.