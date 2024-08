Megan Fox? Atacante da 3ª divisão da Inglaterra ganha fama como sósia da atriz

Jogadora do pouco conhecido Peterborough United, da 3ª divisão do futebol feminino da Inglaterra, Tara Mae Kirk vem atraindo os holofotes da mídia na Europa. Mas o motivo não é o futebol. Apesar do faro de gol, a atacante irlandesa ganhou fama ao ser apontada como sósia da atriz norte-americana Megan Fox.

A semelhança entre as duas começou a ganhar mais destaque após Tara marcar um gol na goleada por 10 a 0 do Peterborough sobre o Long Bucky, no começo da temporada passada. Com um foto da atacante e o placar da partida, a postagem do gol feita pelo clube atingiu cinco milhões de visualizações no X (antigo Twitter). O motivo? Diversos comentários sobre a similar aparência da irlandesa com a estrela de filmes como Transformers e Tartarugas Ninja.