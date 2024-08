Marcos Paulo é anunciado por time de John Textor na Bélgica

Revelado pelo Fluminense e com passagem pelo São Paulo, atacante assina, por empréstimo, com o RWD Molenbeek

O atacante Marcos Paulo, revelado nas divisões de base do Fluminense e com passagem pelo São Paulo, definiu seu futuro para a temporada 2024/25. Afinal, o jogador assinou com o RWD Molenbeek, da segunda divisão da Bélgica, por empréstimo, até junho de 2025.

Vale destacar que o clube faz parte da rede empresarial Eagle Football Holdings, comandada por John Textor e que também é dona do Botafogo. O atleta pertence ao Atlético de Madrid, porém não conseguiu se firmar por lá e novamente sairá por empréstimo.