Lyon x Strasbourg: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na partida de abertura da terceira rodada do Campeonato Francês 2024/25

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2024/25 nesta sexta-feira (30). Na partida de abertura da terceira rodada da Ligue 1, o Lyon recebe o Strasbourg às 15h45 (de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, em partida que coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na competição.

Como chega o Lyon

O clube que tem o norte-americano John Textor como acionista majoritário vive um péssimo início de temporada e precisa dar uma resposta para os seus torcedores. Isto porque o Lyon perdeu as duas primeiras rodadas do Campeonato Francês 2024/25, com cinco gols sofridos e nenhum marcado.

Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Pierre Sage quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para buscar a primeira vitória na temporada e, de quebra, encerrar com a invencibilidade do adversário. A boa notícia é que o Lyon não terá baixas de última hora para o jogo desta sexta-feira.