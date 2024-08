Luiz Gustavo define a derrota do São Paulo: ‘Um detalhe’

Meio-campista entende que um descuido foi fatal para determinar o revés do São Paulo para o Atlético-MG, no MorumBIS

Nesta quarta-feira (28), o São Paulo foi superado por 1 a 0 pelo Atlético-MG, no MorumBIS, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O único gol do jogo saiu com Battaglia, nos minutos finais do confronto. O placar deixou o Tricolor em desvantagem e com a obrigação de buscar a vitória no reencontro, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Logo depois do confronto, o meio-campista Luiz Gustavo conversou com a imprensa e lamentou o resultado que escapou por um ‘detalhe’. Porém, o volante acredita que o time tem tudo para reverter o placar no jogo da volta.