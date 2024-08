Klopp vai dirigir time de veteranos do Dortmund em amistoso

Nova anos após deixar o Borussia Dortmund, Jürgen Klopp estará novamente à beira do campo no Signal Iduna Park. Contudo, esse retorno será para dirigir um time de veteranos do clube alemão no dia 7 de setembro, em um jogo em homenagem aos ex-jogadores poloneses Jakub Blaszczykowski e Lukasz Piszczek.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ambos fizeram parte do time bicampeão alemão em 2010/11. Além de terem vencido, em 2011/12, a Copa da Alemanha em 2011/12, com o treinador à frente da equipe. A direção aurinegra, então, decidiu aproveitar a próxima Data Fifa para homenageá-los com um amistoso de despedida.