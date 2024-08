Inter de Milão x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande no Campeonato Italiano 2024/25. Nesta sexta-feira (30), Inter de Milão e Atalanta se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada do Calcio. A partida, que acontece no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, coloca frente a frente o atual campeão nacional contra o vencedor da última Liga Europa.

Como chega a Inter de Milão

Os atuais campeões chegam embalados após a vitória por 4 a 2 sobre o Lecce na segunda rodada do Italiano 2024/25, e querem mais uma vitória para seguir como forte candidato ao bicampeonato nacional.

Além disso, o técnico Simone Inzaghi pode promover uma novidade na Inter. Isto porque De Vrij, recuperado de lesão, pode retornar ao time titular, ou pelo menos começar a partida no banco de reservas. No entanto, a dúvida fica por conta da presença do artilheiro Lautaro Martínez, eleito o melhor jogador da última edição do Campeonato Italiano. Assim, o atacante argentino está com dores musculares e pode desfalcar o time nesta sexta-feira.