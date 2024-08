Inter anuncia renovação de contrato do zagueiro Igor Gomes

Jogador de 23 anos, que tinha vínculo com o clube gaúcho até o final deste ano, seguirá no Beira-Rio até dezembro de 2028

O Internacional anunciou, na noite desta quinta-feira (29), a renovação de contrato de Igor Gomes. O clube gaúcho ampliou o vínculo por mais três anos e meio, passando, assim, a ter validade até dezembro de 2028.

O jogador de 23 anos ficaria livre no mercado no final da atual temporada. Contudo, embora seja reserva na equipe dirigida por Roger Machado, ganhou valorização por sua polivalência. Afinal, atua como zagueiro e lateral-direito. Esta, aliás, é a terceira vez que o Colorado estende o vínculo do atleta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Igor Gomes costuma alcançar metas pré-estabelecidas pelo clube, o que lhe rendeu a ativação de cláusulas de renovação automática.