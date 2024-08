Inter acerta a contratação do lateral Aguirre, do Lanús

Jogador chega para substituir Bustos, negociado com o River Plate. Ele vai brigar por posição com o recém-contratado Nathan

O Inter acertou com mais uma contratação para a sequência da temporada. O Colorado chegou a um acordo com o Lanús para a compra de Braian Nahuel Aguirre. Dessa maneira, vai pagar 1,4 milhão de dólares (cerca de R$ 8 milhões) por 50% dos direitos econômicos do lateral-direito. Contudo, caso o jogador atinja algumas metas, o clube vai adquirir mais 25%.

Para fechar com Aguirre, uma comitiva do Inter foi até a Argentina para finalizar a negociação, que estava travada por exigências do Lanús. Nesta quinta-feira (29), no entanto, representantes dos clubes e do jogador se reuniram e acertaram as últimas pendências.

Anteriormente, o Inter apresentou duas propostas para ter Aguirre. A primeira delas seria um empréstimo, o que foi recusado pelos argentinos. Em seguida, a diretoria colorada topou adquirir 30% dos direitos econômicos do jogador, o que também foi negado. Assim, os gaúchos aumentaram a oferta para tentar seduzir o Lanús.

Aguirre disputou 27 jogos em 2024

Aguirre é titular da equipe argentina, tem um estilo mais defensivo e também pode atuar pelo lado esquerdo. Nesta temporada, atuou em 27 partidas, com um gol e uma assistência. No entanto, na última sexta-feira (16), o jogador teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa direita. Ele chega para assumir o lugar de Bustos, que foi negociado com o River Plate, também da Argentina. Na última terça-feira (27), o Colorado anunciou o lateral-direito Nathan, que fechou até junho de 2025 vindo do Santos.