Globo faz mudança no comando do esporte da emissora

A Globo definiu mudança na alta cúpula da área de esporte nesta quinta-feira (29). Joana Thimoteo, que era diretora de eventos esportivos, deixa o cargo para assumir a diretoria de musicais da emissora. Em seu lugar assume George Guilherme, promovido após ocupar o cargo de gerente de futebol na área de eventos esportivos da emissora. A informação é do F5.

George Guilherme, que será o diretor de transmissões esportivas, se junta a Gustavo Poli e Gustavo Maria. Eles também terão a companhia de Marcela Zaiden, que ficará responsável pelas áreas de planejamento executivo de Esporte e gestão de elenco e de gestão de eventos. Com as mudanças, a Globo passa a ter quatro diretores fortes à frente do esporte.