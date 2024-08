Giuliano encara vítima favorita para emendar sequência no Santos

O Santos encara a Ponte Preta nesta sexta-feira (29), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. A partida será importante para o meia Giuliano, que tenta recuperar o bom momento vivido no começo da temporada, após muitas lesões. E para isso, o jogador encontra sua principal vítima com a camisa do Peixe.

Isso porque a Macaca sofreu nas mãos do meio-campista em 2024. Em dois confrontos contra a equipe de Campinas, Giuliano marcou três dos sete gols anotados em 2024. Agora, contra a Ponte Preta, o jogador tenta não só emendar uma sequência no time titular, mas também para voltar a balançar as redes.