Flamengo faz força tarefa para Alcaraz estrear contra o Corinthians

A lista de baixas do Flamengo pode aumentar para os próximos jogos. Afinal, contra o Bahia, na quarta-feira (29), Michael e De La Cruz deixaram a partida com dores musculares. Dessa forma, o clube carioca corre para regularizar a situação de Alcaraz no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Assim, no cenário ideal para a cúpula rubro-negra, o argentino já ficaria à disposição para enfrentar o Corinthians no domingo. A informação é da jornalista Raisa Simplício.

Alcaraz desembarcará no Rio de Janeiro no início da noite desta quinta-feira. Dessa forma, fará as suas primeiras atividades com o elenco rubro-negro na sexta.