Família de jogador do Cruzeiro reage a críticas e briga com torcedores em estádio

Outros torcedores do Cruzeiro tentaram entrar na área para revidar a ação do amigo de Kaio Jorge, mas os seguranças do Mineirão apareceram para conter a confusão.

Próxima ao camarote em que estavam alguns familiares do jogador, uma torcedora não poupou críticas. Mas um amigo de Kaio Jorge não gostou nada do que ouviu e reagiu agressivamente, invadindo a área a qual ela estava. Em seguida, o homem desferiu um soco na fã da Raposa.

O pênalti perdido pelo atacante Kaio Jorge no empate entre Cruzeiro e Internacional , na última quarta-feira (28), pelo Campeonato Brasileiro, não caiu bem aos olhos de torcedores celestes que estavam no Mineirão.

Pau cantou e a família do Kaio Jorge não curtiu as críticas! pic.twitter.com/wCHlQmwx3v

Além disso, uma mulher no local que estava com um garfo nas mãos ameaçou dar continuidade à briga.

A ocorrência foi registrada na delegacia do estádio, e seis pessoas, incluindo a mãe do jogador, foram encaminhadas para a Central de Flagrantes no bairro Alípio de Melo, na região noroeste de Belo Horizonte. Representantes do Cruzeiro acompanharam a situação, mas o jogador não compareceu à delegacia.