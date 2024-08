Ex-jogador do Atlético se prepara para virar empresário e dono de SAF em Minas

Patric retorna ao Gato e deve virar sócio da SAF do Itabirito após o encerramento da sua carreira Crédito: Jogada 10

Ele está de volta! O Itabirito FC anunciou o retorno do lateral-direito Patric. Esta será a segunda passagem do atleta pelo clube. No entanto, desta vez, o retorno promete ser mais duradouro. Afinal, Patric assinou um contrato com o Gato do Mato até o final de 2026 quando, possivelmente, encerrará a sua carreira como atleta e poderá virar sócio da SAF. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O CEO do Itabirito, Maycon Pereira ofereceu um projeto de longo prazo ao atleta. Todavia, além de atuar em campo nas temporadas de 2025 e 2026, Patric contribuirá com ações fora dele, ajudando a fortalecer e expandir a imagem do clube por todo o Brasil.

Confirmado no clube, Patric expressou sua alegria com esse retorno ao Gato. "É com muita alegria e prazer que anuncio meu retorno ao Itabirito FC. Estou feliz e motivado. Depois de conhecer muitos clubes e lugares no futebol, voltar a um clube tão organizado é uma grande motivação. Aceitei a oportunidade porque ela vem com grandes desafios. Agora, meu objetivo é levar o Gato rumo à Série B no planejamento de dois anos", afirmou Patric.