Dinenno sofre grave lesão no joelho e não joga mais em 2024

Atacante se machucou ainda no primeiro tempo do embate entre Cruzeiro e Internacional e só volta a atuar no ano que vem

O atacante Juan Dinenno não joga mais em 2024. Em exames realizados nesta quinta-feira (29), o jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e só volta a jogar no ano que vem. De acordo com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, o artilheiro será submetido a cirurgia nos próximos dias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O Cruzeiro informa que o atacante Juan Dinenno foi submetido a exames, na manhã desta quinta-feira, que diagnosticaram lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico, que será realizado nos próximos dias. Todo o processo de recuperação acontecerá no departamento de saúde e performance do Cruzeiro”, informou a Raposa, em nota.