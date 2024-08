Data-Fifa faz com que Ramón Díaz cogite time titular na Copa do Brasil

Corinthians terá dez dias de descanso após jogo no Brasileirão e treinador estuda ter força máxima contra o Juventude, nesta quinta-feira

O Corinthians encara o Juventude nesta quinta-feira (29), às 20h, no Alfredo Jaconi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E para a partida, o técnico Ramón Díaz vai viver um dilema. Isso porque o treinador estuda se vai seguir com o planejamento de preservar seus principais jogadores nas partidas de mata-mata.

O Campeonato Brasileiro segue sendo prioridade do Corinthians em 2024. Sem vencer há seis rodadas e dentro da zona de rebaixamento, a meta é evitar a briga contra o rebaixamento e evitar a briga contra o descenso até o final. Com isso, o treinador vem escalando um time misto na Copa do Brasil e Sul-Americana para evitar o desgaste de alguns titulares.