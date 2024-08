Corinthians ainda busca contratação de Arthur Cabral

Timão busca a compra do atacante do Benfica, mas vai precisar agilizar pelo fechamento próximo de janela de transferências

Sem sucesso com a tentativa de empréstimo, o Corinthians agora busca a compra do atacante Arthur Cabral, do Benfica. Nos últimos dias, o Timão reforçou ainda mais a negociação com o jogador de 26 anos.

O Corinthians avalia o atleta em aproximadamente 15 milhões de euros (R$ 93,4 milhões na cotação atual). Enfrentando dificuldades financeiras, o Timão tenta comprar apenas um percentual do atleta, não a totalidade dos direitos econômicos. Contudo, o clube português deseja recuperar o investimento feito no centroavante no ano passado, quando pagou 20 milhões de euros para tirá-lo da Fiorentina, da Itália.