Copa do Brasil: Bahia x Flamengo faz Globo bater recorde de audiência

Partida das quartas final entre Flamengo e Bahia fez a Globo marcar seu pico no Rio de Janeiro quanto a Copa do Brasil

A partida entre Bahia e Flamengo, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, bateu o recorde audiência da Globo em um jogo de Copa do Brasil no Rio de Janeiro na temporada. O duelo ocorreu na última quarta-feira (28), em Salvador.

De acordo com dados consolidados do Kantar Ibope, a partida obteve 27 pontos de audiência. Isso representa 46% de participação no número de televisores ligados na capital fluminense. Fecharam o pódio a Record, com 5, e o SBT, que obteve 2 pontos no mesmo horário.