Conta de Mbappé é hackeada com provocações a Messi

Ataque hacker na conta oficial do atacante do Real Madrid gera polêmica nas redes sociais

Mensagens ofensivas sobre Lionel Messi e outros conteúdos polêmicos foram publicadas na conta de Kylian Mbappé na rede social ‘X’, o antigo ‘Twitter’, pegaram os torcedores de surpresa. No entanto, tudo não passou de um ataque hacker na conta oficial do atacante do Real Madrid.

Uma das publicações comparava Cristiano Ronaldo com Messi, para ironizar o jogador argentino.

“Cristiano Ronaldo é o melhor de todos os tempos. Esse anão não é o meu GOAT”, dizia a publicação, com uma foto de Messi chorando.