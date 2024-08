Caixão com corpo de Izquierdo chega a Montevidéu para despedida

O caixão com o corpo de Juan Izquierdo chegou na manhã desta quinta-feira, 29, à sede social do Nacional-URU. A cerimônia deve começar por volta das 10h (de Brasília) e será parcialmente aberta para o público. Antes, a família do zagueiro uruguaio tem cerca de três horas de momento reservado para se despedir do jogador.

Aliás, o caixão chegou amparado pela bandeira do Nacional-URU. Após a família se despedir do jogador, a torcida terá cerca de duas horas para se despedir do zagueiro. Além disso, cinco jogadores do São Paulo estão programados para aparecer no velório. São eles: Rafinha, Michel Araújo, Galoppo, Wellington Rato e Calleri. O vice-presidente do clube, Harry Massis, também estará presente.

O governo do Uruguai cedeu uma aeronave da Força Aérea para o translado do corpo até Montevidéu, e o caixão chegou a solo uruguaio no início da madrugada desta quinta. Horas antes, outro avião trouxera familiares do jogador que estavam no Brasil acompanhando a situação.