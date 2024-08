Botafogo acerta contratação de Vitinho, do Burnley 

O Botafogo segue se movimentando no mercado e trazendo reforços para o restante da temporada. Dessa vez, o Alvinegro fechou a contratação do lateral Vitinho, do Burnley, que deve chegar ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (30). No entanto, ainda falta a assinatura do contrato. A informação é do ‘ge’.

A difícil negociação – uma vez que a equipe inglesa não queria perder um titular – girou em torno de 8 milhões de euros, ou seja, R$ 49,3 milhões fixos, mais 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,3 milhões) em bônus. Assim, o clube carioca supera a casa dos R$ 360 milhões investidos na atual temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vale reforçar que a vontade do jogador de voltar para o Brasil pesou para que a negociação acontecesse. O lateral vê com bons olhos a oportunidade, visando a uma futura convocação para a Seleção Brasileira.