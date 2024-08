Battaglia celebra gol em vitória do Atlético, mas destaca: ‘Nada definido’

Zagueiro marca o gol do triunfo do Galo sobre o São Paulo nos acréscimos e garante vantagem para o jogo de volta das quartas da Copa do Brasil

O Atlético derrotou o São Paulo por 1 a 0, no MorumBIS, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O gol saiu nos acréscimos da etapa final com Battaglia. Após a partida, o defensor do Galo destacou o gol, mas pontuou que o jogo não está definido.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Momento que a gente vive, tamos vivos em todas as competições. Jogo difícil, emocionalmente pelo o que aconteceu com o jogador do Nacional, muito triste. Hoje foi um jogo equilibrado, novamente a bola parada definiu. Temos o jogo em casa ainda, nada definido”.