Bastidores: Iza cede e reata namoro por arrependimento de Yuri

A volta do namoro entre a cantora Iza e o meio-campista Yuri Lima conta com indícios de um desfecho positivo. Isso porque, o que antes era apenas suposição, passou a fazer sentido. Especialmente após um vendedor de shopping flagrar uma chamada de vídeo entre os dois. Inclusive, com palavras de afeto do casal, de acordo com informação do programa “Fofocalizando”.

Pessoas próximas aos familiares do atleta revelaram alguns bastidores desse processo de reconciliação, que ocorreu de forma gradativa. Os principais pontos da reviravolta nesta situação foram a insistência e demonstração de arrependimento do volante.

Depois de tomarem ciência da traição de Yuri em envolvimento com a produtora de conteúdo Kevelin Gomes, os pais do jogador exigiram uma postura de humildade dele. Principalmente pelo fato de que Iza está grávida há sete meses de Nala, fruto do relacionamento com o meio-campista.