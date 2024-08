Auxiliar explica falta de substituições e vê São Paulo vivo contra o Atlético-MG

Tricolor perdeu para o Galo no Morumbis, e agora precisará vencer em Belo Horizonte para seguir vivo na Copa do Brasil

O São Paulo perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0 nesta quarta-feira (28), no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mais do que o desempenho abaixo, a partida do Tricolor ficou marcada pela demora do auxiliar Maxi Cuberas, que substituía Zubeldía, suspenso, em fazer substituições.

Cuberas só gastou uma das cinco trocas que poderia fazer, ao colocar Rodrigo Nestor no lugar de Wellington Rato aos 44 minutos do segundo tempo. Poucos minutos depois, o Atlético-MG marcou o gol da vitória.