Autor de gol decisivo em virada do Vasco, Hugo Moura mantém pés no chão

Volante marcou contra seu ex clube e ajudou o Gigante da Colina abrir vantagem na fase de quartas de final da Copa do Brasil

O volante Hugo Moura foi decisivo para o Vasco no jogo contra sua ex-equipe, o Athletico-PR. Ele marcou o gol da vitória nos acréscimos e garantiu a vantagem do Gigante da Colina nas quartas de final da Copa do Brasil. 2 a 1, para o time do Rio de Janeiro.

Hugo, aliás, que estava no Furacão e foi negociado com o Vasco em abril deste ano, falou sobre o duelo desta quinta-feira (29) no estádio de São Januário.

“Acho que a gente tem que parar um pouco de correr atrás do resultado. Sabemos que aqui dentro somos muito fortes, mas haverá um dia em que não será possível reverter. Então, precisamos estar concentrados do começo ao fim. Estou muito feliz pelo gol e pela partida”, disse o volante do Gigante da Colina.