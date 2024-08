Atacante do Cruzeiro desabafa após perder pênalti contra o Internacional

Cruzeiro e Internacional empataram em 0 a 0 na noite de quarta-feira (28), no Mineirão, em jogo da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa enfrenta uma possível crise no trabalho de Fernando Seabra, e o desperdício de um pênalti por Kaio Jorge foi um dos principais pontos de atenção.

Em um post nas redes sociais, Kaio Jorge lamentou a perda do pênalti, mas afirmou que continuará trabalhando intensamente para ter maior eficácia, jpá que cobrou muito mal, no meio do gol, facilitando a defesa do goleiro Anthoni.

“O futebol é cheio de altos e baixos, e precisamos estar preparados para todas as adversidades. Mesmo com muito esforço, as coisas podem não sair como desejamos. Nunca irei me esconder ou fugir das minhas responsabilidades”, disse o jogador que enbtou ainda no primeiro tempo na vaga de Dinenno, que teve grave lesão e perderá o restante da temporada.