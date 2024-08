Após saída de Carol Barcellos, Globo efetiva Débora Gares em programa

A TV Globo decidiu efetivar a jornalista Débora Gares em atração matinal, após pedido de demissão de Carol Barcellos. Assim, ela assume a titularidade da apresentação do bloco de esportes do programa “Bom Dia Brasil”. A profissional já estava substituindo desde maio a colega de profissão, que deixou a função no mês anterior.

A efetivação no cargo concretizou-se especialmente depois do pedido de demissão de Carol Barcellos, na última quarta-feira (28), após 20 anos na emissora. O próprio canal da TV aberta confirmou a decisão. Aliás, a definição baseia-se no prestígio interno de Débora com os chefes. Principalmente pelos elogios que a jornalista recebe pelo seu desempenho como apresentadora e até mesmo repórter.

Tanto que, normalmente, ela é convocada para trabalhar em grandes eventos esportivos. Em seu currículo, ela já conta com a cobertura da última edição da Copa do Mundo, no Qatar. Gares está na Globo desde 2019. Na ocasião, ela aceitou o convite e deixou a ESPN. Na emissora anterior, ela foi repórter no Rio de Janeiro por quatro anos e ficava responsável pela cobertura dos times locais.