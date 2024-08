André embarca para a Inglaterra para fechar com o Wolves

Agora ex-jogador do Fluminense falou à imprensa no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro; volante explica escolha pela Premier League Crédito: Jogada 10

O volante André embarcou, na tarde desta quinta-feira (29), rumo à Inglaterra, onde assinará contrato com o Wolverhampton, seu novo clube. À imprensa presente no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, o agora ex-jogador do Fluminense falou sobre a saída do clube carioca. Ele revelou que não se arrepende das escolhas que fez. Ano passado, o Fluminense rejeitou proposta do Liverpool pelo craque, querendo sua manutenção visando o título da Libertadores. O plano deu certo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Negociação entre Fluminense e Junior-COL por lateral avança

“Eu não me arrependo de nada, não trocaria o que eu vivi ano passado por nada, então, tenho certeza que eu fiz a escolha certa. No final tudo sempre dá certo. Tenho uma paixão enorme pelo Fluminense”, disse. Opção pela Premier League Assim como mais cedo nesta quinta, no CT do Fluminense, André estava emocionado. Com lágrimas nos olhos, o volante falou mais sobre a saída, explicando a decisão de ir jogar na Premier League. “Um mix de sensações, por tudo que eu vivi aqui no Fluminense, todos esses anos, o principal esse 2003, foi bastante marcante pra mim. A despedida é sempre ruim, dói bastante, mas acho que já tinha passado da hora. Sair um pouco da zona de conforto, buscar coisas maiores, objetivos maiores. É uma competição muito difícil, que é a Premier League, a mais difícil do mundo, a mais disputada, é um sonho realizado. A gratidão por eles (torcedores do Fluminense) é super recíproco”, afirmou.