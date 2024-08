Alex Sandro teve papel fundamental em chegada de Alcaraz ao Flamengo; entenda

Novos reforços do Rubro-Negro, o lateral brasileiro e o meia argentino foram companheiros de equipe na Juventus, da Itália Crédito: Jogada 10

O Flamengo oficializou Carlos Alcaraz como terceiro reforço nesta janela de transferências. O que o torcedor não sabe é que a segunda contratação do clube, o lateral Alex Sandro, teve um papel fundamental na chegada do argentino à Gávea. Os dois atuaram juntos e sagraram-se campeões pela Juventus, da Itália. Pouco depois de assinar seu vínculo com o Flamengo, na última segunda-feira (26), Alex Sandro fez uma ligação de vídeo para Alcaraz. A chamada, que também contou com a participação dos dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel, serviu de ‘convencimento’ para o desejo do argentino em atuar novamente ao lado do ex-companheiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Carlos Alcaraz ficou empolgado não só com a possibilidade de atuar novamente ao lado de Alex Sandro, mas principalmente com o projeto apresentado pelo Flamengo. Cientes da convicção do argentino em regressar ao futebol sul-americano, Marcos Braz, VP do Rubro-Negro, e Bruno Spindel, diretor executivo, embarcaram para Londres.

Carlos Alcaraz no Flamengo O final feliz esconde o processo da contratação de Alcaraz nos bastidores. Isso porque enquanto negociava as minutas de contrato com o Southampton, o Flamengo também trabalhava para convencer o meia a deixar o Velho Continente após pouco mais de um ano. O projeto mostrou-se encantador desde o princípio, mas Alcaraz ainda demonstrava dúvidas quanto ao regresso. Nesse meio tempo, o Southampton colocava imbróglios financeiros para dificultar a transferência definitiva do meia. E aí que entrou o papel fundamental de Alex Sandro na ligação para o companheiro. A conversa com o lateral deu ao argentino a confiança que faltava, e os representantes rubro-negros puderam seguir para Londres com o objetivo de selar o negócio. O Flamengo cedeu às exigências do Southampton e fechou a negociação de Alcaraz por US$ 20 milhões (aproximadamente R$ 112,8 milhões), além do empréstimo, com opção de compra, de Victor Hugo. O Garoto do Ninho inclusive já embarcou rumo à Turquia para iniciar seus trabalhos no Goztepe, que pertence ao mesmo dono do clube inglês.

A opção de compra de Victor Hugo ficou definida com direitos fixados em 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) por 80% ou 6 milhões de euros (R$ 37,5 milhões) por 60%. O meia argentino chega ao Rio de Janeiro no final da tarde desta quinta-feira (29). O desembarque de Alcaraz está previsto para as 17h55, no Aeroporto Galeão, na Ilha do Governador. Mercado da bola A janela de transferências se encerra no dia 2 de setembro, e o Flamengo ainda deve anunciar dois reforços até lá: Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. Com a oficialização do meia e do ponta-direita, o Rubro-Negro fecharia o mês com um pacotão de quatro reforços.