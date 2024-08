Al-Sadd aceita proposta do Flamengo, e Gonzalo Plata deve ser anunciado em breve

O Flamengo aguarda apenas o recebimento do documento assinado para anunciar Gonzalo Plata como quarto reforço nesta janela. O clube alinhou todas arestas da negociação e convenceu o Al-Sadd, do Catar, a aceitar a compra do atleta de forma progressiva no valor de US$ 9,1 milhões – com metas estabelecidas em contrato. O equatoriano se tornará, portanto, a última contratação do Rubro-Negro para temporada.

O vínculo entre Gonzalo Plata e Flamengo terá vigência até dezembro de 2028, e a conclusão da compra será realizada de forma progressiva. Inicialmente, o Rubro-Negro paga US$ 4,25 milhões (R$ 24 milhões) por um percentual superior a 30%, com gatilhos incluídos para aquisição de uma nova parte posteriormente.

Gonzalo Plata custará ao todo US$ 9,1 milhões (R$ 51,9 milhões) aos cofres rubro-negros, por 100% dos direitos econômicos do atleta. O Al-Sadd, por sua vez, manteve 30% de lucro em eventual venda futura.