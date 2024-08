Xingado pela torcida, Seabra afirma não se sentir ameaçado no Cruzeiro

Treinador acredita que não se sente pressionado no cargo e conta com o apoio de membros da diretoria do clube mineiro

A torcida celeste não perdoou o técnico Fernando Seabra e reclamou bastante do treinador no apito final. No entanto, durante a entrevista coletiva, ele defendeu-se das vaias e afirmou não se sentir ameaçado no cargo.

O Cruzeiro desperdiçou uma grande oportunidade de conquistar três pontos no Mineirão. Apesar de ter jogado com um jogador a mais desde o primeiro tempo contra o Internacional, o time apenas empatou por 0 a 0. A partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, havia sido adiada.

“De forma alguma me sinto ameaçado, porque confio muito na gestão técnica do Cruzeiro. Confio muito na figura do presidente do Cruzeiro. Ele é sempre parceiro, sempre presente. Edu Dracena e Paulo Pelaipe estão sempre juntos, apoiando, incentivando e oferecendo contrapontos para a evolução do trabalho. E, sobretudo, confio no grupo, na qualidade e na capacidade que o grupo tem para se mobilizar”, disse o treinador do Cruzeiro.

Seabra fala sobre cobrador de pênaltis no Cruzeiro

Todavia, além jogar com um homem a mais na maior parte do tempo, o Cruzeiro também desperdiçou uma penalidade máxima. Kaio Jorge bateu e o goleiro Anthoni, do Internacional, fez a defesa. O comandante do time mineiro comentou sobre os batedores de pênalti.

“Tínhamos três batedores. O primeiro era o Marlon. Também tínhamos a opção do Matheusinho. E o Kaio vinha treinando. O Kaio pediu para o Marlon, e o Marlon aceitou. Foi uma decisão de campo. Infelizmente, o Kaio não acertou”, resumiu Fernando Seabra.