Vini Jr adia possível transferência para Arábia Saudita

Vini Jr não vai para a Arábia Saudita nesta janela de transferências, mas as negociações continuam em aberto. A decisão de adiar a transferência pode ser atribuída tanto ao desejo do jogador de focar na disputa pela Bola de Ouro quanto aos ajustes financeiros dos clubes sauditas. Assim, as conversas seguem sem pressa, de olho em um possível acordo a partir de 2025.

O Fundo Público de Investimento da Arábia Saudita (PIF) demonstrou interesse em contratar o atacante do Real Madrid por cinco anos e em tê-lo como embaixador para a Copa do Mundo de 2034. No entanto, ainda não houve proposta oficial, nem para o jogador, nem para o Real Madrid.

A oferta de 1 bilhão de euros (R$ 6 bilhões) continua em aberto, com possibilidade de uma contraproposta do staff de Vini Jr. Também está sendo considerada a inclusão de projetos sociais e educativos envolvendo o Instituto do jogador na negociação.