São Paulo x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Este é o jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor Paulista tenta abrir vantagem neste duelo no MorumBis

Na noite desta quarta-feira (28/8), São Paulo e Atlético-MG duelam , às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor chega nesta fase após eliminar o Goiás, enquanto o Galo despachou o CRB. A partida de volta acontece no dia 12 de setembro, às 21h45, na Arena MRV. O vencedor deste mata-mata fará uma das semifinais contra Athletico-PR ou Vasco. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 20h, sob o comando do premiado Cesar Tavares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Cesar Tavares comanda a transmissão e a narração, mas a Jornada Esportiva da Voz do Esporte ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários. Além dele, tem Christopher Henrique nas reportagens. Para não perder nada desta partida, não deixe de clicar na arte acima a partir das 20h.