São Paulo vai utilizar camisas com o nome de Izquierdo contra o Atlético-MG

O time do São Paulo entrará em campo nesta quarta-feira (28), contra o Atlético-MG, às 21h30, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil, com homenagens a Juan Izquierdo estampadas nas camisas. O defensor uruguaio morreu na última terça-feira após ficar cinco dias internado em um hospital de São Paulo.

E não é a primeira vez que o São Paulo faz menção para Juan, afinal, no jogo do Brasileirão contra o Vitória, também no Morumbi, o Tricolor Paulista já havia homenageado o jogador ao entrar em campo com uma camisa celeste, portanto, semelhante à da seleção do Uruguai, com os dizeres “Fuerza, Izquierdo”.

