São Paulo não vence o Atlético-MG há quatro anos

Tricolor encara o Galo nesta quarta-feira, no Morumbis, tentando quebrar jejum e abrir vantagem no confronto da Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

O São Paulo encara o Atlético-MG nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor tenta abrir vantagem em seus domínios, mas para isso terá que encerrar um incômodo jejum. Afinal, o Soberano não vence o Galo há quatro anos. A última vez que o São Paulo venceu o Atlético Mineiro foi em 2020. Na ocasião, o Tricolor venceu por 3 a 0, com gols de Igor Gomes, Gabriel Sara e Toró. Depois disso, as equipes se enfrentaram sete vezes, com quatro vitórias do Galo e outros três empates.