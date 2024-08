São Paulo faz oferta por volante argentino

Jogador está atuando no Real Oviedo, da Espanha, e Tricolor enviou uma oferta de empréstimo até a metade de 2025

O São Paulo abriu conversas e tenta a contratação do volante Santiago Colombatto, do Real Oviedo, da Espanha. O jogador pertence ao León, do México, mas está emprestado ao clube espanhol. O Tricolor fez uma proposta de empréstimo por um ano e agora aguarda a resposta para avançar nas negociações. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista André Hernan.

Aliás, o São Paulo recebeu sinal verde do staff do jogador para avançar nas conversas, e a diretoria se mostra confiante. Contudo, as negociações não devem ser nada fáceis.