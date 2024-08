Santos recebe proposta de R$ 92 milhões do Porto por Jair

O zagueiro Jair segue despertando interesse de diversos clubes. Dessa vez, a diretoria do Santos recebeu uma proposta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões) do Porto pelo defensor. Não é a primeira oferta dos portugueses para ter o jovem em seu elenco.

As tratativas se arrastam há algum tempo, segundo o “ge”. A primeira oferta do Porto foi de 7 milhões de euros (R$ 43 milhões), mas o Peixe recusou a investida dos europeus. Caso as partes cheguem a um consenso pela transferência do jogador, o Santos vai manter um percentual para uma futura negociação. Ele tem contrato com a equipe da Vila Belmiro até dezembro de 2026.