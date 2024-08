Record adquire direitos e voltará a transmitir o Brasileiro após 19 anos

A última vez que o canal transmitiu partidas do Campeonato Brasileiro foi em 2006. Neste período, a Record ainda era parceira do Grupo Globo no futebol nacional. De acordo com apuração da “F5”, a oferta já foi aceita, e as partes discutem somente alguns detalhes do contrato. São os casos de forma de pagamento e horários das partidas.

A Record chegou a um acordo com a Liga Forte União para transmitir os jogos dos clubes que integram o grupo, no Campeonato Brasileiro, a partir de 2025. Assim, com o acordo, a emissora que tem o Edir Macedo como proprietário voltará a exibir a Série A depois de 19 anos.

A Record vai desembolsar algo próximo a R$ 210 milhões por ano. A quantia é inferior ao que a emissora tinha oferecido inicialmente. Isso porque a LiveMode planeja também vender este mesmo pacote com o YouTube, com o objetivo de aumentar a arrecadação. A plataforma de produção de vídeos do Google também negocia para ter o direito de transmitir jogos no modelo Pay-Per-View.

As tratativas e o desfecho positivo tiveram a intermediação da empresa LiveMode. O acordo terá validade de dois anos, ou seja, até 2027. A emissora terá direito de transmitir 38 jogos no ano.

Record voltará a dividir a exibição de jogos da Série A com a Globo

Com isso, a Record aguarda a assinatura do vínculo para realizar o anúncio oficial. Em seguida, vai promover a montagem de uma equipe fixa para as exibições das partidas. A fase de testes com esse grupo de profissionais começará em janeiro de 2025, com a transmissão do Campeonato Paulista. O canal de Edir Macedo tem o direito de transmitir o torneio desde 2022.

Com o acordo da Record, a Globo não será a única emissora a transmitir os jogos de maneira exclusiva depois de nove anos. Na última oportunidade, compartilhou a exibição de partidas da Série A com a Band. Na ocasião, o principal canal de TV sublicenciou os direitos de transmissão em 2015.

Em contrapartida, a Rede Globo tem acerto com o grupo rival, a Libra, para exibir suas partidas do Campeonato Brasileiro. A liga tem como integrantes clubes como Flamengo e Palmeiras, Aliás, a emissora ainda tem tratativas com a Liga Forte União para as plataformas pagas como SporTV e Premiere.