Palmeiras se reapresenta com energia renovada e sonhando com o tri

Verdão tem sequência sem partidas rara na era Abel Ferreira e quer usar período para recuperar jogadores e arrancar no Brasileiro

O elenco do Palmeiras se reapresenta nesta quarta-feira (28), após três dias de folga, visando a continuidade no Campeonato Brasileiro. O período de descanso é uma raridade na era Abel Ferreira. E o treinador quer aproveitar este tempo sem jogos para recuperar o elenco e a energia dos atletas. Tudo para arrancar no torneio de pontos corridos.

O objetivo dessa pausa é buscar resgatar o fôlego para fazer uma reta final de Brasileirão perfeita e conseguir o tricampeonato seguido no torneio nacional, feito que que seria inédito na história do clube. O Verdão caiu precocemente na Libertadores e na Copa do Brasil e concentra todos os seus esforços na competição nacional.