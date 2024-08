Palmeiras confirma lesão em Mayke e em Vitor Reis

O Palmeiras confirmou que o lateral-direito Mayke tem uma lesão na panturrilha direita e vai desfalcar a equipe nos próximos jogos. O Verdão comunicou a contusão do jogador nesta quarta-feira (28), quando o elenco se reapresentou na Academia de Futebol após receber três dias de folga.

Mayke se machucou na goleada do Palmeiras por 5 a 0 em cima do Cuiabá, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ele sentiu dores aos 20 minutos do primeiro tempo e deu socos no chão após nova lesão. Ao chegar no banco de reservas, o jogador mostrou-se muito irritado e até chegou a chorar.